Эмма Хеминг рассказала, что Брюс Уиллис не знает, что у него деменция

47-летняя модель и жена актера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, поделилась новым откровением о состоянии здоровья супруга. По ее словам, звезда "Крепкого орешка" не осознает, насколько тяжела его болезнь.

У 70-летнего актера диагностирована лобно-височная деменция – прогрессирующее заболевание, которое влияет на поведение, речь и эмоции. В подкасте Conversations with Cam Эмма сообщила, что звезда Голливуда живет полностью не осознавая свое заболевание.

"Брюс не знает, как тяжело нам всем приходится, но он бы и не хотел видеть нашу боль. Он не понял, что серьезно заболел, и я этому очень рада. Рада, что он об этом не знает", – поделилась Хеминг.

Избранница "Крепкого орешка" уточнила, что актер по-прежнему узнает близких. Это связано с особенностями его диагноза – в отличие от болезни Альцгеймера, при лобно-височной деменции память может сохраняться.

Модель также рассказала, что первые тревожные сигналы заметила несколько лет назад, когда в их отношениях начались трудности. Тогда Эмма решила, что супруг отдалился из-за охлаждения чувств, и она даже подумывала о разводе с актером.

По словам Хеминг, постановка правильного диагноза заняла много времени, поскольку лобно-височную деменцию часто путают с депрессией, биполярным расстройством или кризисом среднего возраста.

Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру в 2022 году, после того как ему поставили диагноз афазии – нарушения речи, вызванного повреждением мозга. Лишь год спустя врачи уточнили диагноз.