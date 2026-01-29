Андрей Аршавин добился снижения алиментов на детей от Юлии Барановской через суд

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выиграл судебное разбирательство с Юлией Барановской. Савеловский районный суд Москвы удовлетворил его заявление о пересмотре размера алиментов, выплачиваемых на троих детей, родившихся в их гражданском браке.

Решение было принято 28 января 2026 года. Теперь сумма ежемесячных выплат футболиста будет снижена.





Аршавин и Барановская жили вместе почти девять лет, не оформляя отношения официально. В 2012 году спортсмен ушел от телеведущей, когда она ожидала появления их третьего ребенка. С тех пор Юлия одна воспитывает Артема, Яну и Арсения.

Поводом для обращения в суд, по словам футболиста, стали чрезмерные финансовые обязательства. Он отмечал, что отдает свыше половины заработка на выплаты наследникам. У Аршавина есть дочь Есения от второго брака с журналисткой Алисой Казьминой. Этот союз продлился несколько лет и завершился в 2019 году. Позже Казьмина столкнулась с серьезным заболеванием и перенесла ряд операций.