Андрей Аршавин добился снижения алиментов на детей от Юлии Барановской через суд

Бывший футболист заявил, что выплачивал более половины дохода и помогает другим детям.
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выиграл судебное разбирательство с Юлией Барановской. Савеловский районный суд Москвы удовлетворил его заявление о пересмотре размера алиментов, выплачиваемых на троих детей, родившихся в их гражданском браке.
Решение было принято 28 января 2026 года. Теперь сумма ежемесячных выплат футболиста будет снижена.
Аршавин и Барановская жили вместе почти девять лет, не оформляя отношения официально. В 2012 году спортсмен ушел от телеведущей, когда она ожидала появления их третьего ребенка. С тех пор Юлия одна воспитывает Артема, Яну и Арсения.
Поводом для обращения в суд, по словам футболиста, стали чрезмерные финансовые обязательства. Он отмечал, что отдает свыше половины заработка на выплаты наследникам. У Аршавина есть дочь Есения от второго брака с журналисткой Алисой Казьминой. Этот союз продлился несколько лет и завершился в 2019 году. Позже Казьмина столкнулась с серьезным заболеванием и перенесла ряд операций.
Видео: соцсети/@baranovskaya_tv
Сейчас Андрей Аршавин живет с Анной Петрушиной, сотрудницей маркетингового отдела футбольного клуба "Зенит". В 2024 году у пары родилась дочь Ева. Как сообщают СМИ, Анна также подала документы на оформление официальных выплат от партнера.
Юлия Барановская пока не комментировала решение суда. Для телеведущей это первый случай за долгие годы, когда ее имя вновь оказалось в центре публичных обсуждений, связанных с бывшим возлюбленным.