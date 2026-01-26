Аврора Киба объявила о расставании с Григорием Лепсом

Аврора Киба написала, что их отношения завершены, но без конфликтов и упреков. Она подчеркнула, что этот этап жизни оставил много теплых воспоминаний, а завершился с уважением и благодарностью. По словам Авроры, с Григорием Лепсом они остались близкими людьми, но теперь каждый идет своим путем.

Как утверждает источник, решение расстаться исходило от Кибы. Это произошло еще в декабре, когда пара находилась на отдыхе в Таиланде. После этого студентку не раз замечали на вечеринках – сначала в московском клубе на концерте Сергея Шнурова, где она активно танцевала в мини-платье, а позже – на Ибице, куда она уехала с друзьями.





Вскоре в Сети начали распространяться фото, на которых экс-избранница Лепса сидит на плечах у неизвестного мужчины. Аврора отреагировала на слухи и уточнила, что на кадрах рядом с ней близкий друг семьи, а не новый бойфренд. Она попросила не спекулировать на теме ее личной жизни и "не додумывать того, чего не было".

В отдельном обращении Киба отметила, что решение о расставании не стало внезапным: по ее словам, оно было взвешенным, осознанным и принято не за один день.

Григорий Лепс новость публично не комментировал. В тот же день, когда Аврора опубликовала пост, певец поделился другой записью – о дне рождения Владимира Высоцкого, тем самым оставив личную тему без упоминаний.