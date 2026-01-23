Блейк Лайвли пыталась заручиться поддержкой Анны Винтур в конфликте с Джастином Бальдони

История конфликта между актрисой Блейк Лайвли и режиссером Джастин Бальдони получила развитие и неожиданно затронула фигуры, которые обычно остаются вне судебных разбирательств. После рассекречивания материалов дела стало известно, что актриса пыталась заручиться поддержкой ключевых персон модной и медиа-индустрии, включая бывшего главного редактора американского Vogue Анна Винтур.

Обнародованные переписки, ставшие частью судебных документов, демонстрируют, как Лайвли обращалась к влиятельным представителям культурной элиты на фоне кризиса, развернувшегося после съемок фильма "Все закончится на нас" (2024). Картина, снятая по мотивам романа Коллин Гувер, изначально задумывалась как социально значимый проект, однако в итоге стала эпицентром громкого противостояния между актрисой и режиссером.

Согласно материалам дела, Лайвли активно искала внешнюю экспертизу и моральную поддержку, обращаясь к звездам Голливуда, продюсерам и редакторам крупных медиа. Эти контакты носили как личный, так и стратегический характер – обсуждались творческие решения, атмосфера на съемочной площадке и последствия публичного давления. При этом часть адресатов предпочла дистанцироваться от конфликта, ограничившись нейтральной реакцией без прямого вовлечения.

Напомним, Блейк Лайвли обвиняла режиссера в неподобающем поведении и попытках подорвать ее репутацию, в то время как Джастин Бальдони утверждал, что актриса стремилась установить полный контроль над проектом. В 2025 году суд отклонил его встречные иски, однако разбирательство по основному делу продолжается.