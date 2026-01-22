Актриса Дина Корзун рассказала, что очаровала Тома Харди во время съемок в "Острых козырьках"

Актриса Дина Корзун, снявшаяся в британском сериале "Острые козырьки", рассказала о своем знакомстве с Томом Харди на съемочной площадке проекта. По словам Корзун, рабочее общение с голливудской звездой оказалось неожиданно легким, а само знакомство – почти случайным.

Как призналась актриса в эксклюзивном интервью Клео.ру, отправляясь на пробы, она не придавала особого значения именам партнеров и даже не сразу поняла, что работает именно с Томом Харди. Лишь позже выяснилось, что в соседнем гримерном кресле сидит один из главных актеров сериала. На вопрос журналистов, не попала ли она под обаяния голливудской звезды, Корзун с юмором отметила, что, по ее ощущениям, именно Харди оказался под ее обаянием.

"Думаю, что это он попал под мое очарование. Ровно на один день", – пошутила Корзун в беседе с Клео.ру.

В интервью актриса также подчеркнула, что для нее съемки в "Острых козырьках" стали прежде всего профессиональным опытом, без культа звездности. Такой подход, по ее словам, во многом помог ей выстроить карьеру за рубежом, где ее не ассоциировали с одной ролью.

Сегодня Дина Корзун сосредоточена на театре. В 2026 году она вошла в труппу "Покровка.Театр", где играет в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова. При этом актриса не исключает возвращения к съемкам в кино.