Актриса Дина Корзун: "Все, что приходит в нашу жизнь, учит быть сильнее и мудрее"

Две тысячи двадцать шестой год "Покровка.Театр" встретил спектаклем "Вечно живые" по бессмертной пьесе Виктора Розова, написанной им в 1943-м. В одной из главных ролей задействована актриса Дина Корзун, так полюбившаяся зрителям по фильму Валерия Тодоровского "Страна глухих". Выпускница Школы-студии МХАТ играла в Московском Художественном театре, выступала на сцене Королевского национального театра в Лондоне, много снималась в Голливуде. Среди ее звездных партнеров – Киллиан Мерфи и Том Харди в "Острых козырьках", Эмир Кустурица в "Прощальном деле" и многие другие. Сегодня Дина, по ее словам, очень тщательно подходит и к выбору роли, и к выбору сцены.

– Дина, во-первых, поздравляем с премьерой в новом театре! Как случилась ваша встреча с "Вечно живыми" и чем в данном случае вас привлекла неоднозначная роль Антонины Монастырской?

– Не могу сказать, что я мечтала о такой роли. Первая реакция: "Да она совсем на меня не похожа!" Но играть ее крайне интересно – на сопротивление. Старалась по Станиславскому: представить себя в ее обстоятельствах, быть адвокатом роли, нарисовать все-таки живого человека. Тяжело было найти такую жестокость, эгоизм – вытащить это все, присвоить. Сначала я даже взяла время "на подумать", перечитать пьесу. Но когда открыла гениальный сценарий Виктора Розова, то сомнений не осталось: какой яркий персонаж, как он резонирует с нашим днем! Не пожалела ни разу, что согласилась. И очень благодарна за эту роль нашему художественному руководителю Дмитрию Бикбаеву, который мне ее предложил.





– В "Покровка.Театр" тоже он вас пригласил?

– Да. Так получилось, что весной прошлого года я репетировала в спектакле "Обыкновенное чудо" в рамках награждения фестиваля школьных театров "Живая сцена". Постановкой занималась команда под руководством Дмитрия. И через какое-то время он мне вдруг предложил: "Хотел бы вас пригласить в нашу труппу". Я была счастлива! Потому что и живу недалеко, на Покровке, и мои друзья в театре работают. Сразу согласилась, была уверена в выборе.

А надо добавить, что артисту нужно быть очень внимательным и осторожным, соглашаясь идти в ту или иную труппу. Это, по-моему, как замуж выйти.

– Вот кстати о муже. Вы уже более 25 лет замужем за гражданином Швейцарии Луи Франком. На чем держится ваш союз? Почему не вязли его фамилию?

– Я Корзун-Франк по паспорту. Наша семья международная, мой муж – талантливейший композитор, который сегодня живет на две страны. Ему, конечно, сложнее. Мы ведь с Луи люди разных миров, культур, мировоззрений. Поначалу ломали копья, спорили, а потом поняли, что любовь выше всего. И он идет навстречу мне во всем, понимает, что я принадлежу своей стране и театру. Мы познакомились с ним 28 лет назад в театральном институте, и сегодня наш союз держится на глубокой дружбе и взаимоуважении.

– Как вы считаете, насколько данная пьеса может быть близка современному молодому зрителю?

– На премьере, без преувеличения, плакал весь зал, вне зависимости от возраста. Задело за нерв времени, вероятно. Я признаюсь, тоже плачу за кулисами, когда, порой, в щелочку занавеса смотрю сцены моих партнеров. Человеческая история сегодня, в нашем новом времени, особенно актуальная.

– Дина, прошло столько лет, а у многих вы по-прежнему ассоциируетесь с ролью в фильме "Страна глухих". Как вам кажется, в чем причина? Стопроцентная совместимость с ролью? Почему именно этот фильм Валерия Тодоровского так всем запомнился?

– Потому что действительно и фильм был необыкновенный, и история настоящая, крепкая, образ яркий. В моем детстве в нашем дворе жила семья глухих, и я хорошо запомнила, как они разговаривали между собой. Пришла, помню, на пробы на Мосфильм и сразу смогла показать то, что требовалось. До меня очень много актрис из всех театральных вузов проходили пробы, но только мне, можно сказать, повезло. Судьба.

– А шлейф этой роли не мешал дальнейшей кинокарьере?

– Нет. Я только благодарна. Впрочем, некоторые наши российские режиссеры иногда сомневались, брать ли меня на другую роль или нет. Роль в "Стране Глухих" "забрала" мой тембр, мой голос, мои руки. Поэтому моя карьера больше сложилась на Западе. Там меня ни с кем не ассоциировали, приглашали на разные роли. Но и здесь были роли, я люблю, например, фильм "Кука", сериалы "Женский роман", "Абонент временно недоступен".

– Вы работали в Голливуде, снялись в третьем сезоне британского сериала "Острые козырьки" вместе с Томом Харди. Можете немного рассказать о таком опыте?

– Честно признаться, до съемок в "Козырьках" я даже не знала, кто такой Том Харди. Ну не следила за голливудскими артистами. Мой киноагент просто сказал, что это важный сериал, хорошо бы сходить на пробы. Сценарий мне не выдали – лишь текст. Система такая: проходишь пробы, подписываешь контракт и только тогда можно получить сценарий, увидеть своих партнеров.

Я вообще почему-то думала, что Том Харди внешне это Том Хэнкс. У меня подруги спрашивали: "Ну, а Харди ты видела на съемочной площадке?" А я и не знаю, что ответить. Оказалось, что это тот приятный вежливый молодой человек, который сидел в соседнем кресле на гриме.

– Не попали под его мужское очарование?

– Я же пришла работать. Думаю, что это он попал под мое очарование. Ровно на один день (смеется).

– Сегодня предложения в кино, сериалах поступает?

– Предложения есть. Были планы на сентябрь прошлого года, но проект перенесли по разным причинам на май этого. Надеюсь, все случится.

– Для вас театр – это больше для души или профессия, приносящая деньги?

– Работа в театре актрисой – да, скорее, для души. Но и очень важное для меня Служение. Ради Бога, для людей, памяти моим педагогам. Они учили нас не только разбирать роль и создавать образ, но, главным образом, раскрывать смыслы в театре. Ставить нравственные акценты во всем, что мы делаем. Большая благодарность Алле Борисовне Покровской, нашему профессору по театральному мастерству, Дмитрию Владимировичу Брусникину и Роману Ефимовичу Козаку. Они передали мне свой бесценный опыт, и я считаю, что также должна им делиться.





– Дина, у вас же еще на этой сцене идет моноспектакль "Как я пришла в сознание".

– Сценарий к нему написала я сама, основываясь на фрагментах из собственной биографии. Хотелось, чтобы получился такой откровенный, живой разговор со зрителями, будто они у меня дома, в гостях. Спектакль, который длится полтора часа, наполнен музыкой, которую написал Луи. И главный смысл, который я хотела донести, – это то, как важно и можно быть благодарным жизни. В том числе за все трудности, потери, неудачи и потрясения.

Я не живу в иллюзорном мире, но я пришла к выводу, что во всем есть какой-то удивительный скрытый смысл, причина и следствие, и все, что приходит в нашу жизнь, учит быть сильнее и мудрее.