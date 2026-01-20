Клава Кока ответила на обвинения в использовании ИИ, показав закулисье экстремальных съемок на Байкале

 702

Певица вместе с командой работала над клипом в тяжелых условиях.

Клава Кока резко отреагировала на обсуждения вокруг своего нового клипа "Тысячи зим". Пользователи Сети сочли, что кадры были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Певица решила публично опровергнуть эти предположения и подробно рассказала о реальных условиях, в которых проходили съемки на Байкале.

Фото: соцсети / @klavacoca

По словам артистки, команда отправилась в Иркутскую область спонтанно, приняв решение о поездке всего за сутки. Дорога до локаций заняла почти 12 часов: перелет до Иркутска и дальнейший путь до острова Ольхон, включая переправу. Съемки проходили при температуре около –25 градусов на льду, который еще не полностью окреп, а это добавляло рисков и ограничений в работе.

Фото: соцсети / @klavacoca

Рабочие дни начинались ранним утром, чтобы успеть к первому парому и поймать рассвет, а завершались уже к 16:00 – световой день в это время года крайне короткий. За несколько часов команде нужно было отснять материал сразу в четырех точках. Техника регулярно отключалась из-за мороза, транспорт застревал в сугробах, а отсутствие связи и элементарных удобств превращало процесс в испытание на выносливость.

Фото: соцсети / @klavacoca

В клипе использовались реальные декорации, включая ковер, который позже был случайно забыт на льду и возвращен местными жителями. Съемки сопровождались и неожиданными моментами: на площадке появлялись дикие животные, а одна из лисиц умудрилась украсть еду из автомобиля, пока вторая отвлекала внимание группы.

Фото: соцсети / @klavacoca

Клава Кока подчеркнула, что для нее принципиально важны не только итоговые кадры, но и сам прожитый опыт.

"Я за творчество и впечатления, прожитые с командой. И плевать, что уже много часов от холода не чувствуешь ног. Зато ты чувствуешь жизнь", – отметила исполнительница.

Артистка настаивает, что ни одна цифровая технология не способна заменить ощущение реального присутствия, командной работы и эмоций, которые рождаются в подобных условиях. По словам певицы, именно это и стало главным смыслом проекта, который многие поспешили списать на искусственный интеллект.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.