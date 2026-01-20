Звезда "Интернов" Илья Глинников впервые стал отцом в 40 лет

Звезда сериала "Интерны" Илья Глинников поделился с поклонниками радостной новостью – актер впервые стал отцом. 40-летний артист опубликовал в соцсетях фото, на котором держит на руках новорожденного ребенка, приурочив пост к Крещению.

О беременности возлюбленной Глинникова стало известно еще прошлым летом, когда актера заметили на прогулке с женщиной, у которой был заметен округлившийся живот. Имя избранницы артист по-прежнему предпочитает не раскрывать, объясняя это желанием сохранить личную жизнь в тайне. По словам его знакомых, актер намеренно избегает публичности и "бережно оберегает семью от внимания прессы".





Для Глинникова это первый ребенок. Актер, известный по роли интерна Глеба Романенко, о личной жизни говорит крайне редко. Последним известным романом артиста были его отношения с актрисой Аглаей Тарасовой – дочерью Ксении Раппопорт. Их роман начался на съемках "Интернов" и длился около двух лет, но в 2016 году пара рассталась.

После разрыва Илья на несколько лет исчез из публичного поля, сосредоточившись на театральных проектах и режиссуре. В одном из интервью он признавался, что давно мечтает о ребенке и готов "стать тем самым папой, который все время рядом".

Напомним, недавно имя бывшей возлюбленной Глинникова вновь появилось в новостях – Аглаю Тарасову приговорили к трем годам условно после задержания в аэропорту с запрещенными веществами.