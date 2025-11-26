Прокурор запросил условный срок для Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков

26 ноября в Домодедовском городском суде продолжалось рассмотрение дела актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде запрещенных веществ. На очередном заседании артистка выразила глубокое сожаление о случившемся и признала нарушение закона.

В ходе судебного процесса Тарасова пояснила, что электронная сигарета с содержанием наркотических компонентов была получена ею в качестве подарка от знакомого предпринимателя из Израиля. По словам актрисы, она не располагала точной информацией о составе устройства, предполагая наличие в нем лишь растительных ингредиентов, разрешенных в стране происхождения.

Значимым аспектом заседания стали свидетельские показания известных представителей российского кинематографа. Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь лично присутствовали в зале суда, чтобы охарактеризовать коллегу как профессиональную и дисциплинированную артистку. Они отметили ее активную творческую деятельность и участие в благотворительных проектах.

Актриса сообщила суду о своем материальном вкладе в фонд помощи детям, страдающим от наркотической зависимости, а также о необходимости ухода за престарелыми родственниками. Эти обстоятельства были приняты во внимание в ходе процесса.

"Я не наркоторговец – мне просто не хватило осознанности", – сказала Аглая в суде.

Сторона обвинения запросила для артистки 3,5 года условно, в то время как защита актрисы настаивает на штрафе. Решение по данному делу будет вынесено по результатам дальнейшего судебного разбирательства.

Напомним, что инцидент с изъятием запрещенных веществ произошел в августе текущего года при прохождении таможенного контроля в аэропорту Домодедово. С тех пор Аглая Тарасова находится под ограничительными мерами, которые, по ее словам, стали серьезным жизненным испытанием.