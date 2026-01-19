Кристина Асмус показала возможного возлюбленного во время отдыха на Бали

Актриса Кристина Асмус во время отдыха на Бали опубликовала снимок, на котором отчетливо видно лицо мужчины, с которым она проводит время. Кадр появился в ее соцсетях и сразу привлек внимание поклонников и СМИ.

На фотографии спутник актрисы позирует рядом со скутером – в повседневной одежде, без попытки скрыть внешность. При этом сама Асмус не стала сопровождать публикацию пояснениями и не раскрыла никаких подробностей о своем возможном избраннике.





По данным Super, новым возлюбленным Асмус может быть кинооператор Валерий Махмудов. Он старше актрисы и связан с киноиндустрией: имеет профильное образование и работал над рядом фильмов и сериалов. Сообщается, что он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере теле– и видеопроизводства и воспитывает двоих детей. Официальной информации о его семейном статусе в открытых источниках нет.

После развода с Гариком Харламовым в 2020 году у Кристины Асмус было несколько романов. После одного из них актриса признавалась в тяжелом эмоциональном опыте. Последние годы знаменитость предпочитает не распространяться о личной жизни, ограничиваясь редкими визуальными намеками в соцсетях.