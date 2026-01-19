Началось принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

Пока Лариса Долина отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, в Москве началось ее принудительное выселение из квартиры в Хамовниках. На месте работают судебные приставы, полиция и адвокат Полины Лурье, которой по решению суда теперь принадлежит элитная недвижимость стоимостью более 100 млн рублей.

История длится уже почти два года. Квартиру Долина продала Полине Лурье в 2024 году, однако позднее попыталась оспорить сделку, уверяя, что стала жертвой мошенников и реализовала имущество значительно ниже рыночной стоимости. Несколько инстанций поддержали позицию певицы, но в декабре прошлого года года Верховный суд поставил точку, встав на сторону покупательницы. Согласно постановлению, Долина должна была передать ключи Лурье еще 30 декабря.

Однако этого не произошло. Певица вывезла личные вещи, но ключи так и не отдала, после чего отправилась на отдых в Абу-Даби.

Тем временем в соцсетях растет волна критики в адрес певицы. Пользователи обсуждают решение суда и действия артистки, а в СМИ сообщают, что несколько запланированных концертов Ларисы Долиной были отменены из-за низких продаж билетов.