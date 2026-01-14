BTS анонсировали мировой тур и новый альбом после четырехлетнего перерыва

После завершения военной службы все семь участников BTS официально возвращаются к совместной работе. Группа объявила о масштабном мировом туре, который начнется 9 апреля 2026 года в Южной Корее и охватит четыре континента. Всего запланировано 79 концертов – это станет крупнейшим гастрольным проектом в истории K-pop.

Агентство BigHit Music представило расписание тура на фан-платформе Weverse ровно в полночь 14 января, вызвав ажиотаж среди поклонников по всему миру. Тур стартует с трех концертов на стадионе в Кояне, а затем охватит 34 города, включая Тампу, Лондон, Париж, Мадрид, Сан-Паулу и Манилу. Финальное выступление состоится 14 марта 2027 года на Филиппинах.





Южнокорейская часть гастролей обещает стать особенно эмоциональной: концерты в Пусане запланированы на 12 и 13 июня – именно в день дебюта BTS. Для Чимина и Чонгука это будет выступление на родине, что придает событиям особый символизм.

В Северной Америке BTS выступят на крупнейших аренах – от Raymond James Stadium в Тампе до легендарного стадиона Стэнфордского университета, где ранее в одиночку играли лишь Coldplay. Группа также станет первым K-pop-коллективом, выступившим на AT&T Stadium в Техасе и M&T Bank Stadium в Балтиморе. Европейская часть тура включает десять концертов, а для Мадрида и Брюсселя это будут первые в истории сольные шоу BTS.





По оценкам Billboard, совокупная прибыль от тура, включая продажи альбома, мерча и спецпроектов, может превысить миллиард долларов. Масштаб возвращения уже сравнивают с Eras Tour Тейлор Свифт и возможным воссоединением Oasis.

Перед стартом гастролей BTS выпустят новый альбом – релиз намечен на 20 марта. Название пока держится в секрете, но известно, что в него войдут 14 треков, а концепция будет "символом нового этапа группы после переосмысления и взросления".

Впервые за долгое время концерты BTS пройдут в формате 360-градусной сцены, что позволит создать эффект полного присутствия и вместить на стадионах десятки тысяч зрителей.