Умерла народная артистка России Евгения Добровольская

26 декабря 2024 года народной артистке России Евгении Добровольской исполнилось 60 лет, и спустя две недели она ушла из жизни. О ее смерти сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, уточнив, что в последнее время любимица публики боролась с тяжелой болезнью.

Евгения Владимировна была ведущий актрисой театра. Она стала частью МХТ почти 35 лет назад, вскоре после окончания ГИТИСа. Актриса была и звездой российского кино. Она приняла участие в более чем 100 кинопроектах, играла как главных, так и второстепенных персонажей. Среди известных фильмов с участием Добровольской – "Королева Марго" (1996), "Артистка" (2007), "Счастье по рецепту"(2006), "Двойная сплошная" (2015).

Евгения Добровольская была замужем три раза, стала матерью четверых детей. Ее первым мужем был актер Вячеслав Баранов, в этом союзе появился на свет сын Степан в 1986 году. Второй брак артистка оформила с коллегой Михаилом Ефремовым и подарила ему сына Николая. Третий супруг – кинооператор Дмитрий Мананников, он является отцом дочери Анастасии, которую артистка родила в 2009-м. Кроме того, в начале нулевых она встречалась с Ярославом Бойко, от него родила сына Яна.

Когда состоится прощание с Евгенией Добровольской, пресс-служба МХТ имени Чехова пообещала сообщить позднее.