Испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии

Легендарный испанский певец Хулио Иглесиас оказался в центре громкого расследования. Как сообщает издание elDiario, несколько бывших сотрудниц его частных резиденций обвинили артиста в сексуальном насилии и домогательствах.

По данным журналистов, речь идет о событиях, происходивших в 2021 году. На тот момент одной из заявительниц было 22 года, тогда как самому певцу – 77. Женщины отмечают, что инциденты произошли в домах Иглесиаса в Доминиканской Республике и на Багамах.

Одна из бывших сотрудниц, по словам elDiario, рассказала, что подвергалась физическому и сексуальному насилию, а также унижению и давлению со стороны работодателя. Она в подробностях описала "эпизоды проникновения, пощечин, а также физического и словесного унижения", передает источник.

Расследование elDiario длилось три года. В его рамках журналисты пообщались с 15 бывшими работниками певца и собрали документальные подтверждения – от переписок и аудиозаписей до медицинских справок. Несколько источников также подтвердили, что в домах Иглесиаса существовала атмосфера постоянного контроля, стресса и давления.

На данный момент сам Хулио Иглесиас публично не комментировал обвинения. Представители певца также не дали официального ответа на запросы СМИ.

Хулио Иглесиас – один из самых узнаваемых и коммерчески успешных исполнителей в истории мировой поп-музыки. За свою карьеру он продал более 300 миллионов пластинок и стал первым испанским артистом, завоевавшим международную славу еще в 1970-е годы. Сейчас певцу 81 год, и он уже несколько лет живет преимущественно за границей, избегая публичных выступлений.