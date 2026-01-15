Крис Нот резко высказался о Саре Джессике Паркер после ее награды на "Золотом глобусе"

Крис Нот, известный по роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", резко высказался в адрес Сары Джессики Паркер – коллеги по культовому проекту и исполнительницы роли Кэрри Брэдшоу.

После того как актрисе вручили специальную награду на церемонии "Золотой глобус-2026" за вклад в индустрию развлечений, Нот опубликовал в соцсетях фото из спортзала с подписью: "К черту Новый год – вперед!". Один из подписчиков поинтересовался, имеет ли он в виду Сару Джессику и ее премию. Актер ответил коротко: "Верно".

Этот комментарий мгновенно разошелся по соцсетям, вновь напомнив о конфликте, который тянется между актерами уже несколько лет.





В 2021 году Крис Нот оказался в центре скандала после обвинений в сексуальном насилии. Хотя официальных обвинений ему так и не предъявили, история вызвала широкий общественный резонанс. Сара Джессика Паркер тогда заявила: "Мы глубоко опечалены известием о заявлениях в адрес Криса". После этого продюсеры "И просто так" приняли решение исключить персонажа мистера Бига из будущих эпизодов, а рекламные контракты с Нотом были заморожены.

С тех пор актер не снимался в крупных проектах, ограничившись участием в нескольких благотворительных инициативах. Новый комментарий стал его первым публичным выпадом против коллеги – и фанаты восприняли его как прямой укол в адрес Паркер, для которой награда "Золотого глобуса" стала важным профессиональным признанием.