На рэпера Гуфа завели уголовное дело

Наро-Фоминский суд Московской области сообщил, в ближайшее время начнется рассмотрение уголовного дела против рэпера Алексея Долматова, более известного под сценическим именем Гуф. Артиста обвиняют в грабежe, совершенном при отягчающих обстоятельствах.

По версии следствия, инцидент случился осенью 2024 года в одной из саун Подмосковья. Во время конфликта с другим посетителем Гуф и его приятель Геворк Саруханян, по данным суда, отобрали у мужчины смартфон. Саруханян якобы держал мужчину, а Долматов, как утверждается, "высказывал угрозы и несколько раз ударил по лицу".

Оба мужчины обвиняются по пунктам "а" и "г" части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Максимальное наказание по этой статье – до 7 лет колонии.

Сейчас, как уточняют в суде, Гуф находится под подпиской о невыезде и обязан соблюдать условия надлежащего поведения.

История началась еще осенью прошлого года, когда Долматов был замечен на московской сцене с электронным браслетом – мерой пресечения, назначенной после конфликта в Подмосковье. Тогда он только вышел из реабилитационного центра для зависимых. Несмотря на ограничения, адвокат музыканта настаивал, что браслет не мешает артисту продолжать гастрольную деятельность. Позже мера пресечения была смягчена, и устройство с него сняли.

Пока дата первого заседания не объявлена.