ФССП дала Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу квартиры

В Москве все еще продолжается история вокруг квартиры в Хамовниках, связанная с Ларисой Долиной. Столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) возбудило исполнительное производство и установило для артистки пятидневный срок на добровольное исполнение судебного решения о передаче жилья законной владелице.

Поводом для этого стало затянувшееся оформление фактического освобождения квартиры. Новая собственница недвижимости в центре Москвы – Полина Лурье – рассчитывала въехать в жилье еще на прошлой неделе, однако передача объекта вновь не состоялась. По данным сторон, певица лично на встречу не пришла, а ее представитель не обладал необходимыми полномочиями для подписания акта приема-передачи и передачи ключей. Сама Долина в этот период находится не в России и, как ожидается, вернется только после 20 января.

После очередного срыва процедуры представители Лурье обратились к судебным приставам с заявлением о принудительном исполнении решения. В рамках действующего законодательства сначала предусмотрен этап добровольного освобождения жилья. Соответствующее постановление направляется ответчику, и с момента его получения начинает отсчитываться установленный срок. Если требования не будут выполнены, служба вправе перейти к более жестким мерам.

В таком случае возможен принудительный доступ в квартиру в присутствии понятых, со вскрытием замков и последующей передачей жилья новой хозяйке. При этом обе стороны ранее заявляли о намерении избежать силового сценария, рассчитывая урегулировать ситуацию без дополнительного обострения.

Напомним, ранее нижестоящие суды признавали право проживания за певицей, указывая на то, что сделка была совершена под влиянием мошенников. Однако Верховный суд в конце 2025 года отменил эти решения и закрепил право собственности за покупательницей, указав на незаконность дальнейшего проживания артистки в спорном объекте. Несмотря на заявления о готовности Ларисы Долиной освободить жилье, вопрос фактической передачи квартиры до сих пор остается открытым.