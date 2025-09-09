Ирина Шейк в "голом" платье посетила теннисный турнир US Open

Топ-модель Ирина Шейк посетила теннисный турнир US Open в Нью-Йорке. 39-летняя звезда подиумов пришла на женский финал в облегающем полупрозрачном платье, подчеркнувшем ее фигуру. Наряд Ирины, к слову, в Сети сразу окрестили "голым".

Сдержанный образ Шейк дополнила минималистичным clean makeup, который она все чаще выбирает вместо плотного макияжа. Волосы модели были распущены, а в качестве акцента – массивное ожерелье.

С трибун Шейк следила за турниром вместе с сестрами Дакотой и Эль Фаннинг, баскетболистом Джейленом Брансоном и приятельницей Ингой Рубинштейн. Эль появилась вместе с возлюбленным Гасом Веннером. После матча российская модель одной из первых обратилась в своем блоге к белорусской теннисистке Арине Соболенко, ставшей победительницей турнира, и поздравила ее с новым достижением.



На мужском финале чемпионата, где титул выиграл Карлос Алькарас, звезд на трибунах тоже хватало: Джессика Альба прибыла с новым возлюбленным, Линдси Лохан с супругом и даже президент США Дональд Трамп с внучкой пришли посмотреть, кто же станет "первой ракеткой мира". Спустя четверть века после собственной победы на US Open вернулся и Марат Сафин.



Ранее Ирина Шейк трогательно обратилась к ушедшему из жизни модельеру Джорджио Армани. Модель отметила, что для нее было большой честью быть "женщиной Армани" так долго.