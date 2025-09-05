Ирина Шейк трогательно обратилась к скончавшемуся Джорджо Армани

Мир моды понес невосполнимую утрату: 4 сентября на 92-м году жизни скончался Джорджио Армани, легендарный дизайнер, изменивший представление о женской элегантности.

Одной из первых свою скорбь выразила Ирина Шейк. 39-летняя супермодель опубликовала серию архивных снимков в культовых нарядах от Armani и поделилась личными воспоминаниями.





"Сегодня очень грустный день... Джорджо Армани, вы были настоящим гением и доброй душой. Мне так повезло работать с вами и быть женщиной Армани столько десятилетий", – написала Шейк.

В ее подборке – как строгие мужские костюмы, которые Армани сделал символом женской силы, так и роскошные платья для красных дорожек. На одном из кадров модель позирует рядом с кутюрье: белая рубашка, атласный галстук, черный костюм – именно тот стиль, благодаря которому дизайнер доказал, что женственность может быть в смокинге.



Ирина поблагодарила маэстро за годы дружбы и вдохновения: "Спасибо, что научили меня элегантности и стилю. Вас всегда будут помнить".



Память великого итальянца почтили и другие звезды. Российский дизайнер Игорь Гуляев назвал Армани "олицетворением итальянской классики", а Лена Перминова выложила его черно-белый портрет с лаконичной подписью: "Спасибо, Джорджо".