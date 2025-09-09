Идущий в Газу корабль с Гретой Тунберг загорелся из-за атаки беспилотника

22-летняя экоактивистка Грета Тунберг во второй раз пытается добраться до Газы. Корабль, на котором она вместе с сотнями волонтеров везла гуманитарную помощь палестинцам, вспыхнул после удара беспилотника.

Инцидент произошел у берегов Северной Африки. На борту "Семейного судна", идущего под португальским флагом, находились 350 человек: активисты, представители благотворительных организаций и руководство международной флотилии Global Sumud Flotilla. Именно эта организация стоит за миссией, цель которой – прорыв морской блокады и доставка помощи палестинцам.



Ситуация выглядела пугающе: в соцсетях уже появилось видео, где видно, как дрон сбрасывает взрывчатку, после чего на палубе вспыхивает огонь. Но, к счастью, никто из команды и пассажиров не пострадал, а пожар удалось быстро потушить.



Напомним, это не первый рискованный рейс для Тунберг. В июне активистку уже задерживали израильские военные, когда другое судно пыталось пройти в Газу. Тогда Грету депортировали, но она снова вернулась к миссии.



Официально ни одна страна ответственность за атаку не взяла. Однако израильские власти ранее предупреждали, что добровольцев ждет арест, если они попытаются прорвать блокаду.

