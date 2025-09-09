Блогер Никита Ефремов внесен в список террористов и экстремистов

Российский блогер и предприниматель Никита Ефремов оказался в перечне террористов и экстремистов, опубликованном на сайте Росфинмониторинга. В карточке значатся его полные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения и место регистрации.

Ефремов был задержан в московском аэропорту Шереметьево в августе 2025-го. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, в 2021–2022 годах он перевел несколько тысяч рублей на счета организации, деятельность которой запрещена на территории России. Теперь блогеру может грозить серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.

Ефремов известен как создатель бренда кроссовок и одежды, который получил широкую известность среди молодежи и в шоу-бизнесе. Однако его репутация пострадала еще в 2023 году, когда в магазинах прошли обыски: тогда изъяли тысячи пар обуви после претензий клиентов, заявивших о продаже подделок. Несмотря на это, предприниматель успел открыть торговую точку в одном из крупных моллов Дубая.

Сам блогер ранее сообщал, что сталкивался с давлением и угрозами, а его бизнес якобы пытались вытеснить конкуренты. Также в СМИ появлялись сведения о возможных долгах, из-за которых Никита Ефремов рисковал потерять сразу несколько компаний. Теперь будущее предпринимателя зависит от исхода расследования. Пока в его отношении действует ограничительная мера.