Блогеру Лерчек и ее мужу Артему Чекалину предъявлено новое обвинение

Следствие по делу Валерии Чекалиной, известной в Сети как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема завершено. Блогерам предъявлено обвинение в незаконных валютных операциях в особо крупном размере – по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ.

По версии прокуратуры, с сентября 2021-го по февраль 2022 года пара перевела за рубеж свыше 250 миллионов рублей, используя подложные документы. Деньги проходили через счета компаний, связанных с онлайн-марафонами под брендом Лерчек.

Сейчас Валерия и Артем находятся под домашним арестом и приступили к изучению многотомного уголовного дела, передает источник. Пока они успели пролистать только часть материалов – впереди сотни страниц. Тем временем их бывший партнер Роман Вишняк уже признал участие в операциях и заключил досудебное соглашение.



Адвокат Константин Третьяков пояснил, что история началась как спор с налоговой: ФНС увидела недоимку в 250 миллионов рублей. Но в ходе бракоразводного процесса супругов дело переквалифицировали в уголовное. Теперь даже полное погашение долга не избавит Чекалиных от риска наказания. Каждому грозит до 10 лет колонии.



Это уже не первые претензии к блогерам. Ранее против них возбуждали два дела – о неуплате налогов на сумму более 300 млн. и об отмывании через покупку валюты на 130 млн. рублей. Оба расследования позже закрыли, а задолженность – 504 млн. рублей – была погашена.

Напомним, Валерия и Артем расстались весной прошлого года после 11 лет брака. У бывших супругов трое детей: Алиса, Богдан и Лев. Несмотря на громкое личное расставание и теперь уже уголовное дело, их имена не сходят с повестки – история Чекалиных остается одной из самых обсуждаемых в российской блогосфере.

До этого суд приговорил блогершу Елену Блиновскую к пяти годам колонии. Ее также обвиняли в махинациях с бизнесом и неуплате налогов. У блогерши осталось пятеро детей, которые сейчас живут с бабушкой.