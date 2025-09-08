Сын Арнольда Шварценеггера Патрик женился на американской модели

Сын Арнольда Шварценеггера, 31-летний Патрик, официально стал мужем своей избранницы – 28-летней модели Эбби Чемпион. Их роман длился почти десятилетие, и вот пара отпраздновала свадьбу на фоне живописного озера Кер-д’Ален в Айдахо.

Невеста выбрала нежное платье кремового оттенка с воздушной юбкой, а жених появился в смокинге в тон с контрастными брюками. Стиль церемонии выдержан в светлой палитре: подружки невесты сияли в нарядах мягкого лимонного цвета, а друзья жениха вышли к алтарю в классике.

На торжестве собрались самые близкие. Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, родители Патрика, вновь оказались рядом, чтобы поддержать сына в важный день. Его сестра Кэтрин пришла вместе с супругом – голливудским актером Крисом Праттом. Родители Эбби тепло приняли новую семью, сделав атмосферу праздника еще более душевной.

История отношений пары началась девять лет назад. Спустя семь лет актер сделал предложение, но свадьбу пришлось отложить: Патрик был занят на съемках популярного сериала "Белый лотос". Теперь же ничто не помешало им осуществить давнюю мечту.

Для Патрика это не первый громкий роман – до встречи с Эбби он встречался с певицей Майли Сайрус, но отношения закончились спустя несколько месяцев.