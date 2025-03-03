Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор блогеру и создательнице "марафонов желаний" Елене Блиновской, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконном обороте платежных средств. Было решено приговорить предпринимательницу к пяти годам колонии общего режима, а также назначить ей штраф в размере одного миллиона рублей. Помимо этого, ей запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на срок в четыре года.

Обвинение требовало для Блиновской более строгого наказания – шести лет лишения свободы. Однако суд частично учел позицию защиты и исключил из приговора один из эпизодов обвинения в связи с истечением срока давности. Тем не менее, гражданский иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме, и с Блиновской взыскали 587,6 миллиона рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Ее имущество, включая квартиры, загородные дома, земельные участки и денежные средства, также подлежит конфискации в пользу государства.

Следствие установило, что Елена Блиновская на протяжении нескольких лет использовала схему дробления бизнеса, оформляя его на различные индивидуальные предпринимательства, что позволило ей незаконно уклоняться от уплаты налогов. В результате государству был причинен ущерб в размере более 900 миллионов рублей. Часть этих средств, как установило следствие, была легализована путем финансовых операций через подконтрольные компании.

Приговор стал итогом длительного судебного разбирательства, в ходе которого обвиняемая признала свою вину. Сначала она соглашалась только с обвинением в уклонении от уплаты налогов, но позже признала себя виновной по всем предъявленным статьям. Тем не менее, защита настаивала на том, что наказание должно быть более мягким, учитывая наличие у бизнесвумен несовершеннолетних детей. Однако суд не удовлетворил просьбу об отсрочке исполнения наказания.

Блогер была задержана весной 2023 года при попытке пересечения границы с Белоруссией. Сначала она находилась под домашним арестом, однако позже была отправлена в следственный изолятор за нарушение установленных условий. В ноябре прошлого года суд признал Елену Блиновскую банкротом и инициировал процедуру реализации имущества для погашения долгов перед государством.