Белла Хадид появилась на подиуме Недели моды в Париже после обострения болезни Лайма

Белла Хадид стала главным сюрпризом показа Saint Laurent на Неделе моды в Париже. 28-летняя супермодель вышла на подиум в дерзком образе: полупрозрачный плащ горчичного оттенка, надетый наоборот, крупные украшения и очки с затемненными стеклами.

Показ прошел в саду, откуда открывается панорама Эйфелевой башни. Декорации и атмосфера шоу больше напоминали художественный фильм, а новая коллекция Антони Ваккарелло для весны–лета 2026 года была посвящена теме силы и хрупкости. Сам дизайнер подчеркнул, что мода сегодня становится языком общения там, где слова теряют свое значение.

Выход Беллы стал одним из самых эффектных моментов вечера. Обычно она открывает дефиле Saint Laurent, но в этот раз появилась в середине шоу – и именно это сделало ее возвращение особенно заметным.





Напомним, за несколько недель до выхода на подиум модель публиковала снимки из больницы: Хадид вновь столкнулась с обострением болезни Лайма. Ее мать Иоланда, которая тоже страдает от этого диагноза, призналась, что тяжело видеть страдания дочери, но назвала Беллу "настоящей воительницей".

Модель подхватила заболевание еще в подростковом возрасте. В прошлый раз из-за обострения недуга Хадид поставила карьеру на паузу на целый год. Впрочем, не все верят, что звезда страдает от болезни Лайма. Некоторые уверены, что Белла лечится от анорексии, другие же считают, что у нее наркозависимость.

Болезнь Лайма – инфекционное заболевание, которое переносится клещами. От нее страдают многие звезды, в том числе и Джастин Бибер.