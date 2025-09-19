Мать Беллы Хадид показала ее новые фото из больницы на фоне обострения болезни Лайма

28-летняя Белла Хадид снова столкнулась с обострением болезни Лайма. Супермодель уже давно борется с этим диагнозом, и сейчас у неё очередной тяжёлый период. Ее мама Иоланда Хадид, опубликовала в соцсетях серию снимков дочери в больничной палате и рассказала, что переживает ее дочь.

Иоланда, которая сама много лет живет с этим заболеванием, эмоционально призналась, что ей трудно видеть страдания Беллы, но еще тяжелее – осознавать, сколько боли приходится выдерживать ее дочери. В своем обращении она назвала Беллу "настоящим воином" и подчеркнула: именно стойкость и вера помогают девушке продолжать бороться, несмотря на годы лечения.





Диагноз "болезнь Лайма" Белла услышала еще в 2012-м. С тех пор модель не раз делала перерыв в карьере, чтобы восстановить здоровье. Один из самых долгих случился в 2023 году, когда она почти три месяца находилась под капельницами и фактически исчезла из публичного пространства на год.





Несмотря на слухи и домыслы в соцсетях, близкие и поклонники остаются рядом с Беллой и стараются ее поддерживать.

Болезнь Лайма вызывается бактерией, переносимой клещами, и способна надолго выбить из привычного ритма жизни. С этим диагнозом живут и другие звезды – среди них Джастин Бибер, Аврил Лавин и Джастин Тимберлейк.