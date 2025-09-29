Егор Крид обратился к Джейсону Деруло, который повторил его номер с танцовщицей

Американский певец повторил на сцене скандальный номер Егора Крида. Участник шоу "Холостяк" поблагодарил западного коллегу.

На концерте в Санкт-Петербурге американский артист Джейсон Деруло повторил сценический номер Егора Крида, чем вызвал бурю эмоций у публики и самого российского артиста.

Напомним, в августе Крид на шоу в "Лужниках" удивил зрителей откровенной постановкой: во время выступления он поцеловал танцовщицу. Пикантный момент обсуждали все – от фанатов до критиков. И вот спустя месяц этот эпизод получил неожиданное продолжение.

Деруло во время своего концерта в Петербурге устроил почти идентичный перформанс с диваном и танцовщицей, но без поцелуя. Более того, он включил трек Крида "Мало" и со сцены передал привет российскому рэперу. Зал встретил этот жест овациями.

Кадры с выступления Джейсона Деруло. Фото: Telegram/@egorkreed
Егор не остался в стороне и поделился своими эмоциями в соцсетях. Артист подчеркнул, что обычно российские артисты вдохновляются западными звездами, сейчас же все наоборот.

"Уровень, когда зарубежные артисты повторяют твой номер! Хотя не повторяют, а делают постановку под мой трек! Спасибо за поддержку, Джейсон Деруло! Приятно удивлен", – заявил исполнитель хита "Невеста".

Мнение Крида поддержали поклонники и некоторые знаменитости. Например, телеведущая Яна Чурикова высказалась по поводу шумихи в соцсетях. По ее словам, многие паблики представили видео так, будто Деруло высмеял Крида. Однако полная версия записи опровергает это: "Егор запостил полную версию, где слышно текст "Shout out to Egor Creed". Значит, по факту все-таки поддержал".

Ранее Крид признавался, что он мечтает о создании семьи и даже объявил "кастинг" на роль будущей супруги.

