Егор Крид объявил кастинг на роль матери своих будущих детей

В личном блоге артист поделился трогательной историей: его вдохновил ролик, где футболист посылает сердечко и воздушный поцелуй своей маленькой дочке прямо во время матча. Девочка в восторге наблюдала за этим дома по телевизору. Крид признался, что хочет так же, только на своих концертах, показывать "сердечко" уже своей дочери с огромных стадионов.

"Осталось самое легкое – найти маму. Найти женушку. Объявляю кастинг на новый "Холостяк", пишите в директ... Шучу, конечно", – сказал певец.

Под постом развернулась настоящая лавина комментариев: "Егор, я уже бегу", "Разгляди меня, мой принц", "Ты точно будешь самым заботливым папой".

Крид подчеркнул, что ищет не только красоту, но и глубину: "Если вы умны, красивы – и не только внешне, но и внутренне, и если вы моя судьба, мы обязательно встретимся".





Напомним, недавно артист дал большой концерт в "Лужниках", где во время номера поцеловал танцовщицу. Эту выходку резко раскритиковала Екатерина Мизулина, но многие знаменитости встали на сторону певца.

Крид ни разу не был женат и тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что около трех лет артист встречался с певицей Нюшей, и после ее недавнего развода многие снова "шипперили" пару. Еще один громкий роман Егора – с Валей Карнавал. Артист позвал блогершу сняться в своем клипе на песню "Девочка с картинки", и рабочие отношения переросли в нечто большее. К слову, недавно стало известно, что Карнавал скоро выйдет замуж за 29-летнего бизнесмена.