Селена Гомес и Бенни Бланко поделились новыми фото со свадьбы

33-летняя певица Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Радостной новостью молодожены поделились в соцсетях, показав первые кадры после церемонии.

Снимки появились в личном блоге Бланко. Серию кадров он подписал трогательно: "Я женился на настоящей диснеевской принцессе".





На фото пара запечатлена в уютной атмосфере – на диване и даже в постели, судя по всему, уже после церемонии. Продюсер также продемонстрировал обручальные кольца и дорогие часы, украшенные драгоценными камнями.

По данным зарубежных СМИ, свадьба состоялась в поместье Sea Crest Nursery в Санта-Барбаре. Праздник получился камерным и роскошным одновременно: около 170 гостей, среди которых были многие знаменитости. Селена шла к алтарю в эксклюзивном платье Ralph Lauren, созданном специально для нее, а Бенни выбрал смокинг от того же модного дома. Для гостей пара арендовала пятизвездочный отель и полностью покрыла расходы на проживание.





Подготовка к свадьбе шла несколько месяцев. В конце лета Селена устроила девичник в Греции, где вместе с подругами отдыхала на Миконосе. Этот праздник стал ярким прологом к торжеству в Калифорнии.

Напомним, Селена и Бенни долгие годы были просто друзьями, а в 2023 году признались в своих отношениях. Девять месяцев назад продюсер сделал предложение, которое стало неожиданностью для поклонников. Многие сомневались в прочности пары, ведь Бланко дружит с Джастином Бибером, бывшим возлюбленным Селены. Их роман с певцом длился почти восемь лет и закончился болезненным разрывом. Позже Бибер женился на Хейли Болдуин, что вызвало волну хейта со стороны фанатов Гомес.