Самая богатая женщина России Татьяна Ким станет новым владельцем сети "Рив Гош"

Татьяна Ким, создательница Wildberries и самая обеспеченная женщина страны, станет владелицей сети косметических магазинов "Рив Гош".

Как сообщает источник, сделку планирует заключить объединенная структура Wildberries & Russ. Стоимость соглашения оценивается в 5–6 млрд рублей. По данным источников, процесс согласования прошел в максимально сжатые сроки – всего за несколько дней.

Фактически интеграция началась еще до официальной продажи: несколько сотен торговых точек "Рив Гош" уже выполняли функции пунктов самовывоза для Wildberries, а в приложении маркетплейса появился отдельный блок, посвященный сети.

Ранее обсуждалась возможность перехода бренда к структурам миллиардера Алексея Мордашова, однако именно предложение от Wildberries & Russ оказалось наиболее финансово привлекательным. После сделки планируется, что из числа совладельцев уйдут почти все партнеры компании, за исключением Ларисы Карабань, стоявшей у истоков бизнеса.

Эксперты рынка подчеркивают, что последние два года "Рив Гош" работал с убытком, и смена владельцев стала ожидаемым шагом. Тем не менее бренд по-прежнему остается заметным игроком: с момента основания в 1995 году в Санкт-Петербурге он вошел в тройку крупнейших косметических сетей России, уступая лишь "Л’Этуаль" и "Магнит Косметик".

Для самой Татьяны Ким это не единственный масштабный проект. Недавно стало известно о планах разместить центральный офис Wildberries в строящемся небоскребе в Москва-Сити, который претендует на статус самого высокого здания столицы.