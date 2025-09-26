Ким Кардашьян рассказала, что мать устроила ей свидание вслепую

Истории о хитроумных способах Крис Дженнер удачно выдать замуж дочерей уже стали легендами, и недавно Ким Кардашьян сама раскрыла одну из них. Оказалось, что мама организовала для нее свидание с известным продюсером, представив встречу как деловое собеседование.

Ким вспомнила, что подошла к делу максимально серьезно: выбрала строгий наряд, составила резюме и была уверена, что едет обсуждать работу. Но буквально в первые минуты "деловой беседы" она начала догадываться, что что-то идет не так.

"Мама сказала мне, что это собеседование, а ему – что это свидание. И вот я подъезжаю, иду и рассказываю, чем хочу заниматься. И у меня с собой резюме!", – вспоминает Ким.

В итоге звезда реалити-шоу быстро разгадала замысел матери, но этот эпизод стал одной из самых забавных историй из ее юности.

При этом Крис продолжает контролировать личную жизнь своих дочерей и сегодня. Так, младшей – Кендалл Дженнер – она как-то вручила на Рождество кольцо, намекая, что той пора бы уже выйти замуж.

Ранее бывший муж Кардашьян Канье Уэст заявил, что не хотел от нее детей.