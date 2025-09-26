Американский рэпер Lil Pump прилетел в Россию и поделился впечатлением о Москве

Американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву и сразу заявил, что успел влюбиться в город. Артист признался, что стереотипные представления о России быстро развеялись: его покорили столичная атмосфера, кухня и даже погода.

В российской столице музыкант выступил вместе с певицей MARGO (Марго Овсянникова) на закрытой презентации клипа на их совместный трек "Кукареку". На сцене Lil Pump исполнил не только коллаборацию, но и свои хиты, а после рассказал, что Москва впечатлила его гораздо больше, чем он ожидал.

"Мне нравится здесь. У меня, кстати говоря, есть виза на три года. В Москве меня привлекают еда и погода", – поделился рэпер.

Исполнитель хита Gucci Gang добавил, что в США уже высоко оценили его дуэт с российской артисткой. По словам MARGO, их совместная аудитория буквально выросла в десять раз.



Однако визит в Москву не обошелся без эксцессов. На съемках клипа у Lil Pump неожиданно проявилась сильная аллергическая реакция на орехи. Овсянникова рассказала, что они должны были снимать последнюю сцену, но рэпер неожиданно уехал, как выяснилось позже, в больницу.



Lil Pump признался, что работать с подругой Филиппа Киркорова ему понравилось. Его особенно впечатлило умение MARGO не реагировать остро на критику. По словам американца, у него не получается так держать себя в руках, и он часто вступает в перепалку с хейтерами.

Сама певица вспоминает, что сотрудничество получилось случайным.

"Его люди написали мне о том, что приезжает американский рэпер, очень популярный, хочет с кем-то фитнуть. Он спросил, кто самый популярный. И ему сказали, что Марго сейчас на хайпе, Марго 1. Он сказал, что хочет меня увидеть. Мы встретились на концерте. И, как вы помните, прямо оттуда мы поехали на студию, где поймали общий вайб", – объяснила артистка.

Не обошлось и без критики: Лариса Долина высмеяла дуэт певицы с Lil Pump, а Ида Галич с иронией прокомментировала их коллаборацию.