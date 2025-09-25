Регина Тодоренко родила сына и показала фото из палаты

Регина Тодоренко родила сына и поделилась первыми снимками прямо из палаты. На фотографиях – телеведущая на больничной койке рядом с мужем Владом Топаловым, а на другом кадре артист держит за крошечную ручку новорожденного.

Беременность Регина скрывала почти до самого конца. Подозрения у фанатов появились весной, когда звезда стала появляться на публике в очень свободной одежде, а подтвердились они в июне: на вечеринку в честь годовщины свадьбы Натальи Подольской и Владимира Преснякова телеведущая пришла в облегающем платье, которое подчеркнуло ее уже большой живот.





Пол будущего малыша жена певца рассекретила в начале лета, рассказав, что ждет еще одного сына. По словам звезды "Орла и решки", муж мечтал о трех сыновьях. А вот сама Регина, кажется, останавливаться на трех детях не собирается и надеется родить дочь.

"Надеюсь на четвертого ребенка, может, когда-нибудь заплету косички", – с улыбкой призналась телеведущая.

У пары уже подрастают двое сыновей – шестилетний Михаил и двухлетний Мирослав. Теперь к ним присоединился третий мальчик, имя которого многодетные родители пока держат в секрете.





Напомним, беременность далась Тодоренко непросто. Долгие годы теледива страдает от сколиоза. Многие врачи уверяли Регину, что ей будет тяжело самостоятельно выносить и родить ребенка. Одна супруга певца решила не сдаваться и каждый день борется со своим недугом.