"Мой дефект стал стимулом и мотивацией": Регина Тодоренко рассказала о своей "маленькой победе"

Звезда "Орла и Решки" поделилась в своем блоге результатом своей "маленькой победы". Регина Тодоренко рассказала, что долгие годы страдает от сколиоза – искривления позвоночника. Весь прошлый год она пыталась без помощи хирургов исправить ситуацию и добилась в этом значительных успехов.

"Я не ищу жалости или сочувствия. Для меня мой дефект стал стимулом и огромной мотивацией, потому что я хотела всему миру и себе доказать, что я – нормальная", – написала жена Влада Топалова в своем блоге.

Тодоренко приложила фотографии, которые сделала год назад. Она отметила, что своим примером хотела показать и другим женщинам, которые страдают от неуверенности в себе, что все возможно, если собрать волю в кулак и действовать.

По словам Регины, она верит, что сможет справиться с недугом сама и не прибегать к помощи хирургов. Сейчас 34-летняя телеведущая продолжает работать в этом направлении несмотря на боль, которую она старается не замечать, отметила звезда.





"Не хочу подписывать эти фото "после". Знаю, что через год или два это тоже станет моим "до", – заявила Тодоренко под серией последних снимков.

Сама Регина рассказала, что 2024 год стал для нее годом тела. Теледива смогла не только поправить здоровье, но и привести в порядок фигуру после родов. Тодоренко вместе с мужем воспитывают двух сыновей – 6-летнего Майкла и 2-летнего Мирослава.