Звезда сериала "Папины дочки" Анастасия Сиваева объяснила 10-летний перерыв в карьере

Актриса Анастасия Сиваева, известная зрителям по роли готичной Даши Васнецовой в популярном ситкоме "Папины дочки", объяснила 10-летнюю паузу в кинокарьере. После завершения проекта в 2014 году артистка фактически исчезла из публичного пространства, чем вызвала множество слухов о завершении ее творческого пути.

Как выяснилось, актриса взяла продолжительный творческий отпуск. За эти годы Сиваева сменила приоритеты, сосредоточившись на личной жизни: она вышла замуж, стала матерью и полностью отдалилась от профессии. В браке с Дмитрием Приваркиным у артистки родился сын, которого она тщательно оберегала от внимания публики. В 2024 году брак распался, и именно этот период совпал с решением Сиваевой вновь вернуться на экраны.

Вернувшись в профессию, актриса приняла участие в перезапуске "Папиных дочек", где вновь предстала в образе полюбившейся зрителям Даши. Предложение вновь сыграть знакомую героиню не вызвало у Сиваевой сомнений, ведь этот персонаж всегда занимал особое место в ее жизни.

Кстати, Анастасия, в отличие от других коллег по сериалу, предпочитает сохранять приватность. Она неохотно делится деталями личной жизни и редко выходит на связь в социальных сетях, ограничиваясь кадрами из путешествий.