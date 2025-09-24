SHAMAN рассказал о сложности выступления на "Интервидении"

На международном песенном конкурсе "Интервидение-2025", проходившем в России, особое внимание публики привлекло выступление Ярослава Дронова, более известного под сценическим именем SHAMAN. Артист исполнил композицию "Прямо по сердцу", при этом его номер включал эффектный элемент – пение в воздухе на страховочном тросе. По признанию певца, этот опыт оказался непростым, однако в итоге стал частью общей концепции шоу.

"Сложновато было первый раз петь на тросе в воздухе, когда полетная обвязка стягивает все тело, но и это стало привычным элементом номера", – сказал заслуженный артист в беседе с "Аргументами и фактами".

SHAMAN подчеркнул, что главной задачей его выступления было передать атмосферу любви и показать, что музыка способна объединять людей независимо от границ. Он отметил высокий уровень организации конкурса, где были удачно объединены национальные музыкальные традиции, современные технологии дополненной реальности и искусственный интеллект.

Интересно, что сам артист попросил жюри не выставлять ему оценки, сосредоточив внимание на участниках из других стран. Главный приз увез домой представитель Вьетнама Дык Фук, получивший хрустальный кубок и денежное вознаграждение в размере 30 миллионов рублей. Второе место заняло трио NOMAD из Кыргызстана, а замкнула тройку Дана Аль-Мир из Катара.

Проведение конкурса "Интервидение" стало знаковым событием для России. Эксперты отмечают, что стране удалось не только возродить проект, но и вывести его на новый уровень зрелищности. Выступления участников сопровождались масштабными постановочными решениями и современными спецэффектами, что позволило зрителям увидеть настоящий синтез искусства и технологий.

Ранее выступление SHAMAN'а на "Интервидении" раскритиковал автор его конкурсной песни, композитор Максим Фадеев. Его слова приводил Клео.ру.