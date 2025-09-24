Леонардо Ди Каприо рассказал, что мог сменить имя в начале карьеры

Леонардо Ди Каприо рассказал на подкасте Трэвиса и Джейсона Келси, что в возрасте 12–13 лет, когда он только начинал пробовать силы в Голливуде, ему предложили отказаться от настоящего имени и взять псевдоним Ленни Уильямс. По мнению агентов, фамилия Ди Каприо звучала слишком этнически и могла стать препятствием для получения ролей.

Будущий обладатель "Оскара" тогда уже активно посещал кастинги, однако работу ему почти нигде не предлагали. Ситуацию осложняло давление со стороны индустрии. Многие представители считали, что для успеха в американском кино нужно звучать максимально универсально. Однако отец юного актера категорически воспротивился изменению имени сына, настояв на сохранении настоящего – и оказался прав.





Путь к признанию для Ди Каприо был долгим. Поначалу он появлялся в рекламных роликах и второстепенных проектах, но постепенно сумел доказать свое актерское мастерство. Прорывом стали фильмы "Что гложет Гилберта Грейпа" и "Ромео + Джульетта", а мировую славу закрепила картина "Титаник".

Сегодня Леонардо Ди Каприо – один из самых узнаваемых актеров планеты. В его копилке более десятка номинаций на престижные премии и "Оскар" за роль в фильме "Выживший". Сам артист подчеркивает, что награды для него не являются конечной целью, а главное – создавать картины, которые остаются в истории кино.