Автор песни SHAMAN на "Интервидении" Максим Фадеев, заявил, что разочарован его выступлением

В Москве завершилось "Интервидение" – международный песенный конкурс. Победу в этом году одержал Вьетнам. А вот участник, представлявший Россию, неожиданно отказался от участия сразу после своего выступления с песней "Прямо по сердцу". По словам SHAMAN, Россия уже победила, ведь событие проходит в Москве.

Композицию специально для конкурса написал продюсер Максим Фадеев. Он признался, что не ожидал подобного исхода. По словам музыканта, песня писалась именно для конкурсанта, а не почетного гостя. Знай он о планах Дронова заранее, композиция была бы совершенно иной, заявил Фадеев.

Особое недовольство у автора вызвало оформление номера. Фадеев считает, что сложная вокальная партитура оказалась "сломана" каскадерскими элементами и движением по сцене, что не позволило песне прозвучать так, как задумывалось.

По мнению Фадеева, сила композиции была именно в голосе и эмоциональной подаче, без лишней зрелищности.

"Я разочарован. Дело в том, что песня „Прямо по сердцу“ вокально очень сложна. Ее партитура требует максимальной концентрации и, что важнее, физиологического спокойствия", – поделился своим мнением композитор.

Выступление SHAMAN Фадеев назвал "первым блином комом" и подчеркнул, что в современных реалиях Россия не имеет шанса даже на маленькую ошибку.