A$AP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной

Пока поклонники обсуждают беременность Рианны, A$AP Rocky подлил масла в огонь слухов о том, что пара давно связала себя узами брака. В свежем интервью рэпер неожиданно ответил встречным вопросом, когда журналист спросил его о браке с певицей: "Откуда ты знаешь, что я еще не женат?", и тут же подчеркнул, что "подтверждать ничего не будет". Он добавил, что семья для него – абсолютный приоритет.

Рианна и Рокки вместе с 2020 года, и их союз уже давно сопровождают намеки на тайное бракосочетание. В 2022 году в клипе D.M.B. артист инсценировал предложение, а сама певица не раз давала поводы для разговоров. Осенью прошлого года она впервые назвала себя "женой", а чуть позже снялась в белоснежном белье для своей коллекции Savage X Fenty, кокетливо подписав фото словами: "Вот и невеста!".

Сейчас пара ждет третьего ребенка, и музыкант признался, что мечтает о дочке. У Рианны и A$AP Rocky уже подрастают двое сыновей – двухлетний RZA и Риот, которому один год.



Напомним, певица сообщила о третьей беременности в мае на Met Gala 2025, выйдя на ковровую дорожку в эффектном наряде, который тут же стал обсуждать весь мир. В последние недели в соцсетях все чаще появляются слухи, что малыш уже появился на свет, но сама пара сохраняет интригу.

