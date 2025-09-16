Официальный фан-аккаунт Рианны сообщил, что она родила третьего ребенка

Певица Рианна в третий раз стала мамой. Первым радостную новость сообщил ее официальный фан-аккаунт: в блоге появилось трогательное изображение руки артистки с узнаваемыми татуировками и крошечной детской ручки. Подпись была лаконичной – "#3 baby", но этого хватило, чтобы вызвать бурю эмоций у поклонников.

Пока сама артистка и ее возлюбленный A$AP Rocky не комментировали слухи, но фанаты уже заваливают пару поздравлениями и уверены: эта новость – правда.



Напомним, весной на Met Gala 2025 Рианна эффектно подтвердила слухи о своем положении, выбрав наряд, который подчеркнул ее округлившийся живот. От отношений с A$AP Rocky, с которым певица вместе уже пять лет, у звезды подрастают два сына. Накануне сам возлюбленный звезды дал понять, что в этот раз у них будет дочь.



Напомним, A$AP Rocky и Рианна официально не женаты. Многие ожидали, что рэпер и певица сыграют свадьбу после рождения первого ребенка в 2022 году, однако для пары штамп в паспорте, кажется, не главное.

Ранее сообщалось, что беременная Рианна вышла в свет в винтажном платье Issey Miyake.