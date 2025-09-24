Прохор Шаляпин: "Единственное, что мне хочется, – это иметь детей от преданной доброй девушки"

Прохор Шаляпин сегодня в фаворе у зумеров наравне с Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой. Он и без того вниманием не был обделен, а сегодня просто нарасхват – его хотят видеть на концертах и на светских мероприятиях, а журналисты выстраиваются в очередь за интервью. Корреспондент Клео.ру встретился с талантливым артистом и ярким шоуменом.

– Прохор, как вам эта новая волна популярности? Легко ли снова переживать испытание "медными трубами"?

– К популярности этой я отношусь ровно, поскольку уже "стрелянный", психически закаленный артист, хвалу и клевету, как говорил классик, приемлю не то что бы равнодушно, но спокойно. Я понимаю, что эта волна, как у танцоров Тани Булановой, подержится какое-то время, и сойдет. Но я все равно останусь во всяких развлекательных телепрограммах, в Интернете.

Надеюсь, рано или поздно, как давно мечтал, стану ведущим какого-то реалити– или тревел-шоу. Кстати, я рад, что смог победить через Сеть многолетнюю монополию телевидения.

– Не огорчает, что на телевидении сегодня чаще показывают куда менее ярких и интересных артистов, чем вас?

– Я чувствую себя востребованным, наполненным работой. У меня нет ни на кого обиды. Плюс знаю, что людей не обманешь и навязать артистов, которые не интересны, сегодня крайне сложно. Да и артисты, которые в телеке монопольно просидели двадцать лет, думаю, публике поднадоели. А для меня самое страшное – надоесть людям.

– Вы, напротив, все время удивляете! Недавно, например, всех поразила фотосессия, где предстали в новом брутальном образе. Не думали сменить имидж и всегда так холить?

– Я подружился с фотографом Сергеем Калашниковым – он не имеет отношения ни к автомату Калашникова, ни к Анне Калашниковой (улыбается). Он очень талантливый человек, помог перевоплотиться многим звездам. Вот и мне предложил совершенно несвойственный мне образ. Мне он понравился. Всегда ходить так, конечно, я не буду – я же народник, а не гот. Но одежду эту после съемки себе купил.

– Вы вообще – знатный модник. А какая любимая вещь в гардеробе?

– Шелковый халат, в котором рассекаю по дому (улыбается).

– Перед сном что сейчас смотрите?

– Очень нравится яркий и остросюжетный сериал "1923" от LostFilm. (Американский телесериал Тейлора Шеридана в жанре вестерна, приквел телесериала "Йеллоустон" и сиквел телесериала "1883", в котором владельцы ранчо, семейная пара Джейкоб и Кара Даттоны, пытаются выжить в США времен Великой депрессии, "сухого закона" и участившихся краж скота. – Прим. ред.)

– 26 ноября вам исполнится 42 года. А если бы была возможность что-то изменить в прожитом, что-то сделать иначе, хотели бы переиграть?

– Все те ошибки, которые я совершил, они были, и я их признаю. Но ничего бы не стал менять в жизни. Потому что череда именно этих ошибок и неудач привела меня в конечном итоге туда, где я сейчас.

А сейчас мне в себе все нравится, чувствую себя счастливым востребованным человеком. Единственное, что мне хочется, – это иметь детей от преданной доброй девушки, которая будет мне, прежде всего, другом, партнером по жизни.

– Тем более, вы – завидный жених. Талант, юмор, внешность – все ведь при вас! Кстати, как заботитесь о себе, какие процедуры делаете, как питаетесь, чтобы так классно выглядеть?

– Изредка хожу к косметологу. Скоро снова собираюсь – надо убрать морщинки. Занимаюсь и фитнесом, правда, ходить в зал получается лишь два-три раза в неделю, но тренируюсь с тренером. Диет особых у меня нет – ем три раза в день. Но иногда – не буду скрывать! – делаю специальные инъекции – российские ученые придумали уколы, которые помогают снизить аппетит. Даже некоторые эндокринологи их рекомендуют!