Клава Кока и Дима Масленников подогрели слух о романе совместным визитом в ресторан

Возможные отношения между популярной певицей Клавой Кокой и блогером Димой Масленниковым снова обсуждают в Сети. Несмотря на неоднократные опровержения со стороны артистов, их совместные появления продолжают подогревать интерес публики.

На этот раз пару заметили в одном из московских ресторанов. За ужином знаменитости вели непринужденную беседу, однако, по словам очевидцев, певица старалась избегать проявлений нежности со стороны блогера. Предположительно, Клава не хотела вызывать лишний ажиотаж среди посетителей. После трапезы они покинули заведение вместе, что лишь усилило догадки о характере их связи.

В прошлом году Масленников прямо заявлял, что между ним и Кокой нет "той самой химии", оставив поклонников без надежды на романтику. Но уже в 2024-м они вместе отправились на концерт Джастина Тимберлейка в Баку, где вновь дали повод для пересудов. Дополнительное внимание вызвала публикация певицы в социальных сетях с двусмысленной подписью, намекающей на особое отношение к блогеру.

Интригу усилило и недавнее признание Димы Масленникова о том, что его сердце занято. Хотя имя возлюбленной он не назвал, многие фанаты уверены, что речь идет именно о Клаве Коке. На фоне этих слухов вспоминается и личная жизнь певицы. Осенью 2024 года она объявила о разрыве с блогером Александром Повериным, причиной которого стало расхождение взглядов на создание семьи.