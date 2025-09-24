Умерла звезда итальянского кино Клаудиа Кардинале

На 88-м году жизни скончалась Клаудиа Кардинале – актриса, которая стала иконой итальянского кинематографа и олицетворением "золотой эпохи" кино. Ее не стало 23 сентября во Франции, в небольшом городе вблизи Парижа. Последние годы артистка проводила там вместе с семьей, и именно близкие были рядом в ее последние минуты.

Печальную новость подтвердил агент Лоран Саври. Он отметил, что Кардинале оставила миру наследие свободной и независимой женщины, которая вдохновляла не только на экране, но и в жизни.

Будущая кинодива родилась в 1938 году в Тунисе в семье сицилийцев и носила имя Клод Жозефин Роз Кардинале. Первое внимание к себе она привлекла после победы в конкурсе красоты "Самая красивая итальянка в Тунисе". Именно этот титул подарил ей шанс попасть на Венецианский кинофестиваль. Однако тогда юная Клаудиа вовсе не мечтала о съемках: она признавалась, что чувствовала себя слишком дерзкой и неукротимой для работы в кино.

Несмотря на первоначальное нежелание, уже в 1958 году Кардинале дебютировала в ленте "Обычные незнакомцы". Настоящий успех пришел вскоре – после работы у Лукино Висконти в фильме "Рокко и его братья". В дальнейшем она снялась в картинах, которые вошли в историю мирового кино: "Восемь с половиной" Федерико Феллини, "Леопард" Висконти, "Однажды на Диком Западе" Серджо Леоне и "Розовая пантера" Блейка Эдвардса.





Особое место в ее карьере заняла работа в советской драме "Красная палатка" Михаила Калатозова. В этой картине Кардинале покорила зрителей СССР и стала настоящим символом женской красоты для целого поколения.

Фильмография актрисы насчитывает более 150 проектов. Последней стала картина "Римские свидания" (2015), после чего артистка фактически завершила карьеру. Итальянская пресса назвала ее "последней великой звездой классического кино".

Помимо таланта, Кардинале всегда считалась иконой стиля. Ее узнаваемые образы с открытыми плечами, элегантные платья и уверенная женственность сделали ее музой дизайнеров. Многие модные дома до сих пор вдохновляются архивными фото актрисы.