Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон лишили водительских прав

Эмма Уотсон временно распрощалась с водительским удостоверением: 34-летнюю звезду "Гарри Поттера" лишили прав на полгода после того, как она нарушила правила дорожного движения в Оксфорде. Решение вынес суд Хай-Уикома, и оно уже вступило в силу.

Согласно материалам дела, камера зафиксировала, как Эмма ехала со скоростью 61 км/ч на участке, где допустим максимум 48 км/ч. Актриса признала вину. Помимо временного запрета на вождение, ей назначен штраф – 1 340 долларов (около 101 тысячи рублей). Нарушение произошло на ее Audi S3 – стоимостью около 2,3 миллиона рублей.

К слову, Уотсон уже попадала в поле зрения дорожной полиции. В прошлом году ее машину эвакуировали от одного из пабов в Стратфорде-на-Эйвоне. Причиной стал конфликт с сотрудником соседней пиццерии, который не смог покинуть парковку из-за припаркованного авто актрисы. После 12-часовой смены мужчине пришлось вызывать эвакуатор.

Тогда Уотсон пыталась оспорить штраф в 257 долларов, но суд встал на сторону пострадавшего.