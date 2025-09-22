Тома Холланда госпитализировали со съемок "Человека-паука" из-за травмы

Съемки долгожданного фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" оказались напряженными не только для фанатов, ждущих премьеру, но и для самого Тома Холланда. Во время исполнения трюка актер получил сотрясение мозга и был экстренно доставлен в больницу. В медучреждение попал и каскадер, участвовавший в сцене.

Инцидент произошел в Глазго, где проходят ключевые съемки картины. Работа на площадке временно приостановлена, что может повлиять на сроки выхода фильма. Напомним, премьера четвертой части франшизы запланирована на 31 июля 2026 года, но график производства уже оказался под вопросом.



Несмотря на происшествие, Том быстро пошел на поправку. Уже спустя пару дней он появился в Лондоне на благотворительном вечере вместе с отцом Домиником – улыбался, общался с гостями и выглядел бодро, чем обнадежил поклонников.



В новом фильме вместе с Холландом снимаются Зендея, Марк Руффало, Джон Бернтал и Сэди Синк. Картина обещает быть одним из самых громких проектов студии и объединить любимых зрителями героев в совершенно новой истории.

Ранее Том Холланд сообщил, что страдает от дислексии и СДВГ.