Том Холланд сообщил, что страдает от дислексии и СДВГ

Голливудский любимчик и звезда "Человека-паука" Том Холланд откровенно рассказал о трудностях, с которыми живет с детства. У актера диагностированы дислексия и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

По словам Тома, именно из-за диагнозов ему сложно фокусироваться на задаче и даже прочитать сценарий порой становится испытанием. Но вместо того чтобы сдаваться, он нашел собственные методы: работа через игру, постоянное творчество и поиск нестандартных решений.

"Иногда, когда передо мной лежит чистый лист, это реально страшно. Нужно чаще взаимодействовать с чем-то, что заставляет тебя проявлять креативность, думать нестандартно и ломать правила", – делится звезда Голливуда.

Несмотря на диагнозы, Холланд не только успешно справляется с голливудским ритмом, но и продолжает удивлять поклонников. В августе стартовали съемки нового фильма Marvel – "Человек-паук: Совершенно новый день", где он вновь примерил культовый костюм супергероя. В проект возвращаются и Зендея, которая играет Мэри Джейн, и Джейкоб Баталон (Нед).

Первый тизер уже показал новый образ Спайди, а второй ролик – рабочие моменты со съемочной площадки. Режиссер картины Дестин Дэниэл Креттон обещает отсылки к культовому мультсериалу 1990-х, но остальные детали сюжета пока держатся в секрете.