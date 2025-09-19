Адвокат Трещев просит проверить интервью Пугачевой на оправдание терроризма

Адвокат Александр Трещев направил заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить недавнее интервью Аллы Пугачевой на предмет возможного оправдания терроризма, сообщает ТАСС. Основанием для обращения стали ее слова о бывшем главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Юрист просит провести проверку в рамках статьи 205.2 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за публичные призывы к террористической деятельности и ее оправдание. Помимо этого, он заявил о необходимости временной блокировки счетов певицы в Российском авторском обществе на время возможного расследования.

Напомним, интервью артистки журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом) вышло 10 сентября и длилось более трех часов. В беседе Пугачева коснулась политических и общественных тем, что вызвало широкий общественный резонанс.

Впервые Трещев выступил против певицы еще 15 сентября, подав иск о взыскании с нее 1,5 миллиарда рублей. В своем обращении он указывал на высказывания артистки, которые, по его мнению, негативно затронули честь президента, армии и правоохранительных органов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отозвалась о содержании интервью, назвав его "базаром лицемерия". При этом Министерство юстиции в мае этого года заявляло, что не видит оснований для включения Пугачевой в список иноагентов.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию весной 2022 года и с тех пор живет за границей.