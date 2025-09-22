Андрей Малахов сообщил, что автомобиль Дмитрия Диброва попал в ДТП

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля телеведущего Дмитрия Диброва. Первые кадры с места аварии появились в телеграм-канале его коллеги Андрея Малахова. На опубликованных кадрах видно, что передняя часть машины получила серьезные повреждения: разбит капот, отсутствует решетка радиатора, на дороге валяются обломки деталей.

По предварительной информации, в момент столкновения самого телеведущего в автомобиле не было. Управлял транспортом водитель 65-летнего журналиста. Данных о пострадавших не поступало. Причины аварии пока не раскрываются, детали выясняют компетентные органы.

Для Диброва это не первый подобный инцидент. Год назад его машина уже попадала в ДТП в северо-восточной части столицы, когда автомобиль телеведущего столкнулся с полицейским микроавтобусом. Тогда журналист сам находился за рулем, но обошлось без серьезных последствий.

Недавно стало известно о разводе Дмитрия Диброва с супругой Полиной, которая начала новые отношения с давним другом семьи и предпринимателем Романом Товстиком. На прошлой неделе жена шоумена дала интервью, в котором прокомментировала все слухи, касающиеся разрыва.