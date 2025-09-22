Присцилла Пресли раскрыла новые подробности брака дочери с Майклом Джексоном

Вдова Элвиса Пресли Присцилла представила мемуары, в которых внимание уделила в том числе союзу своей дочери Лизы Мари с Майклом Джексоном. Книга под названием "Тихо, когда я покидаю тебя: жизнь после Элвиса" вышла в свет с откровенными деталями о семейной истории, которая в свое время шокировала общественность.

Свадьба "короля поп-музыки" и дочери "короля рок-н-ролла" состоялась в 1994 году и с самого начала вызвала неоднозначную реакцию. Присцилла призналась, что была категорически против этого союза, считая его не романтическим, а стратегическим шагом Джексона. По ее мнению, певец использовал брак для укрепления репутации в период, когда его имя связывали с громкими скандалами.

В мемуарах вдова Пресли описывает напряженную атмосферу вокруг брака: Джексон, по ее словам, избегал общения со взрослыми, отдавая предпочтение обществу детей, а также настаивал на рождении ребенка от Лизы Мари. Присцилла утверждает, что уговаривала дочь повременить с этим шагом, сомневаясь в искренности намерений певца.

Союз продлился меньше двух лет и завершился разводом в 1996 году. Присцилла отмечает, что после разрыва испытала чувство облегчения, воспринимая этот шаг как возвращение дочери к нормальной жизни.

Кстати, в прошлом году были опубликованы посмертные воспоминания самой Лизы Мари, где содержатся ее собственные откровения о браке. Она утверждала, что Джексон в начале их отношений признался в отсутствии интимного опыта.

Лиза Мари Пресли ушла из жизни в январе 2023 года в возрасте 54 лет из-за осложнений после бариатрической операции. Ее брак с Майклом Джексоном, умершим в 2009 году, до сих пор остается одной из самых обсуждаемых страниц в биографиях обеих знаменитых династий.