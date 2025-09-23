Елена и Роман Товстик договорились о месте жительства детей

Супруги скандально разводятся после 19 лет брака. Елена и Роман Товстик воспитывают шестерых детей.

В семье Романа и Елены Товстик, наконец, наметился мир. По словам адвоката бизнесмена Филиппа Рябченко, супруги достигли договоренности по самому болезненному вопросу – где будут жить дети.

"Они уже практически обо всем договорились. Старшие дети остаются с Романом, а младшие – с ней. Дети общаются, все друг друга видят. Никаких претензий нет", – рассказал юрист.

Сейчас Елена находится на Кипре, поэтому подписание соглашения пока отложено. Вернувшись в Москву, она официально закрепит договоренность. Следующее заседание суда назначено на 15 октября, но, как уверяет адвокат, это лишь формальность.

Роман и Елена Товстик. Фото: соцсети/@roman_tovstik

Развод Товстиков уже второй месяц активно обсуждается в светской хронике. Полина Диброва недавно дала интервью Андрею Малахову, в котором подчеркнула, что к бракоразводному процессу этой пары она отношения не имеет. Однако при этом намекнула, что Елена якобы проводит время в горах без детей.

Эти слова возмутили супругу Товстика. Она заявила, что готовится к серьезной операции, и потребовала от жены телеведущего извинений за "распространение недостоверной информации".

Роман и Елена Товстик с детьми. Фото: соцсети/@roman_tovstik

На фоне разбирательств в семье Товстиков в СМИ появилась еще одна новость, связанная с семьей Дибровых. Mercedes Дмитрия Диброва попал в ДТП – у автомобиля поврежден бампер. Сам шоумен и его дети в машине не находились, за рулем был водитель.

Напомним, в конце июля появились слухи о разводе Дмитрия и Полины Дибровых. Позже пара подтвердила информацию. Также выяснилось, что мама троих сыновей уходит от мужа из-за миллиардера Товстика, с которым у нее вспыхнули взаимные чувства.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

